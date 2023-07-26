最安値 adidas SAMBA VEGAN black 23.5cm 黒 サンバ スニーカー

adidas SAMBA VEGAN black H01878 US5.5 23.5cmになります。

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未使用品です。

28.0cm ウィメンズ ナイキ ラハール ロー SE

当方は未使用品ですが店舗にて他の方が試着している可能性あります。

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紙のタグ取れてます。

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国内正規品です。

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購入した時から擦り傷等ダメージある場合があります。

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ご理解ください。

adidas SAMBA VEGAN black 23.5cm 黒 サンバ

過度に状態を気にする方はご遠慮下さい。

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保証のある発送にて致します。

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#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

adidas SAMBA VEGAN black H01878 US5.5 23.5cmになります。未使用品です。当方は未使用品ですが店舗にて他の方が試着している可能性あります。紙のタグ取れてます。国内正規品です。購入した時から擦り傷等ダメージある場合があります。ご理解ください。過度に状態を気にする方はご遠慮下さい。保証のある発送にて致します。#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

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