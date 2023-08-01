少し豊富な贈り物 BiSH Tシャツセット販売 アユニ・D Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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4枚目は2022年にライブハウスツアーをした際に渋谷WWWで販売されたTシャツになります。

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サイズは1,2,3枚目がMサイズ、4枚目がXLサイズます。

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中古品ということをご理解の上ご購入お願いします。

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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