adidas originals ファイヤーバード トラックトップ ビッグトレフォイル ネイビー

#USEDショップCHOCO_レディース

商品説明

adidasのレディースファイヤーバードトラックトップです。

袖部分には定番の3本ライン。

胸部分にはもぅお馴染みのトレフォイルロゴ刺繍♪

背中部分に大きなトレフォイルロゴプリント!

【 サイズ】 レディースサイズ XLです。

【参考サイズ】

身幅*着丈*肩幅*袖丈

53cm*67cm*42cm*63cm

【注意】

・伸縮性のある商品になりますので、

参考サイズに多少の誤差が生じる場合が御座います。

注意⚠️若干の毛玉アリです!写真確認してください。

【注】

◎中古品&長期自宅保管品ですので完璧を求める方や神経質な方ご遠慮ください!

◎商品は写真を見て判断して下さい!

◎発送時、コンパクトに発送したい為商品を小さくたたませていただきます、

シワ等出来ないよう気をつけますがどうしても出来てしまいます...ご了承ください。

◎古着に慣れた方なら十分着用していただけます。*古着に慣れていない方、新品同様のモノをお探しの方はお勧めしません。

購入して頂くに当たってお約束して頂きたいのは商品の説明をすべて読んでいただき!

ご理解された上でご購入ください!

見落とし汚れ等あるかもしれません。ご了承ください!

#スポーツmix #トレフォイル #アディダス #adidas

季節感···春、秋

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

袖丈···長袖

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 やや傷や汚れあり

