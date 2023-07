ANACHRONORMのオーバーオールになります。

•サイズ表記00

•寸法(cm) ウエスト106股下78総丈140わたり幅35裾幅26

*平置き採寸 手作業での採寸の為、1〜2cm誤差が出る場合があります。

ANACHRONORM オーバーオール



•状態 あまり着用せずクローゼットで保管していました。色落ち、ダメージ、汚れ、リペアなどは元々されていました。

•プロフィールを読んでからの購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナクロノーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ANACHRONORMのオーバーオールになります。•サイズ表記00•寸法(cm) ウエスト106股下78総丈140わたり幅35裾幅26*平置き採寸 手作業での採寸の為、1〜2cm誤差が出る場合があります。•状態 あまり着用せずクローゼットで保管していました。色落ち、ダメージ、汚れ、リペアなどは元々されていました。•プロフィールを読んでからの購入をお願い致します。

