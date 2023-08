ご観覧いただきありがとうございます。

登坂広臣 着用 サングラス



23295 モンクレール ML5041 べっ甲柄 セルフレーム メガネ 眼鏡

実家の片付けをしていた際に出てきました。

長渕剛 gatorz サングラス QUANTUM

以前母が神戸の正規店にて、購入したものです。

週末限定値下!Buddyoptical a/n



希少美品 FRAME FRANCE 1950年代 japansize

今回出品する際に念の為、リユースショップにて真贋保証を頂いております。

❤️❤️ 天然 本鼈甲 白鼈甲 鼈甲 メガネ 超希少 k18 丁番 金具 美品



DIOR サングラス

▪️商品名:サングラス

ThugClub×Gentle Monster



filton Aiguille04 BLACK

▪️ブランド:GUCCI / グッチ

GENTLE MONSTER ジェントルモンスター LILIT 新品



oliver peoples ×THE RAW aero LA

▪️サイズ:58 ◻︎13

最終値下げ。早い者勝ち!!サンローラン カラーサングラス



waiting for the sun nulabel robサングラス

▪️状態:多少の傷や汚れがあります。

★正規★木村拓哉CMモデル レイバン調光サングラスRB3565-002GG-51

写真にてご確認をお願い致します。

DOLCE&GABBANA ティアドロップサングラス



DEADSTOCK52PENTAXセーフティグラスHOYAアメリカンオプティカル

※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。

【美品】sorry a bootleg program サングラス

※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後、納得の上ご購入をお願い致します。

EYEVAN7285 740-100 サングラス フラットレンズ



フォーナインズ S-182T



金子眼鏡ボストン形度なし

mk

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご観覧いただきありがとうございます。実家の片付けをしていた際に出てきました。以前母が神戸の正規店にて、購入したものです。今回出品する際に念の為、リユースショップにて真贋保証を頂いております。▪️商品名:サングラス▪️ブランド:GUCCI / グッチ▪️サイズ:58 ◻︎13 ▪️状態:多少の傷や汚れがあります。写真にてご確認をお願い致します。 ※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後、納得の上ご購入をお願い致します。mk

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BLACK FLYS ブラックフライ サングラス 眼鏡VERSACE VE4307 ヴェルサーチェ サングラスWIND AND SEA zoff サングラスROAV GALAXY サングラス Ace✨専用 PRADA サングラス 正規品 鑑定済み ❤️999.9 F-31NP col.6533新作 レイバン ウェイファーラーに新作!純正調光レンズでものすごく便利です!再再々お値下げ♪Ray‐Ban箱付き♪サングラス ロブ フルフィットモデル ロゴ