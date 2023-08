透け感たっぷりのチュールスリーブが、軽やかさと大人の可愛さを後押ししてくれるnoir kei ninomiyaのカットソーです。

夏には一枚で着ることもでき、繊細なレースのスリーブが上品かつ愛らしくおすすめのお洋服です。定価12万円ほど。

コットン100%を使用し、しっとりと肌当たりの優しい生地で仕上げたシンプルなTシャツにチュールを被せたデザイントップスです。

袖口にリボンが施されたチュール袖にすることで重たくなりがちなコーデでも、抜け感をプラスしてくれます。

●色:ブラック黒系

●サイズ:レディースM相当

肩幅:42cm

身幅:46cm

身丈:60cm

目立った汚れ大きなダメージございませんが、あくまで中古品にご理解いただける方のご購入をお願いしております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノワールケイニノミヤ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

