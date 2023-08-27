【保障できる】 ビルケン　ボストン　38 サンダル

ビルケンシュトック ボストン
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ビルケンシュトック ボストン
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着用する機会がなかなかない為、出品致します。
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商品の情報
|商品のサイズ
|24.5cm
|ブランド
|ビルケンシュトック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品の情報
|商品のサイズ
|24.5cm
|ブランド
|ビルケンシュトック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし