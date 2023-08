※ご注文後、24時間以内の発送を心がけております!!

ダンクハイ レトロ

※専用箱で、型崩れしないように梱包して発送します!!

NIKEエアージョーダン3レトロスニーカー

※クリーニング済みです!届いたらすぐ履いていただけます

COLE HAANスニーカー 25㌢



Reebok Premier Trinity Packer 26.5cm

★期間限定でフォロー割実施中です★

Nike AIR VAPOMAX RUN UTILITY



AIR JORDAN 1 RETRO UNIVERSITY BLUE

⭐︎5,000円以上 = 200円引き

国内正規! 26.0cm Nike AirForce1 Low Supreme

⭐︎10,000円以上 = 500円引き

バンズ VANS ランピン LAMPIN 27



ナイキ エア マックス ゲノム UK9 28cm

●フォロー後、「フォロー済です」とコメントをください。

New balance M950 B2S 28センチ

●値下完了連絡確認後に、ご購入お願いします。

★新品★ NEW BALANCE ニューバランス M2002RST 27.5cm



adidas city series

———————————————————————

ナイキ エアジョーダン6 UNC



ナイキ NIKE エア フォース 1 LOW x AMBUSH アンブッシュ

商品名:ニューバランス スニーカー

(1996年製)NIKE ナイキ ズームフライト オリンピック96

品番:WR993GL

「希少」ナイキ エアマックス95 スローバック フューチャー 26.0cm

サイズ:27.5cm

ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ユニバーシティブルー"

カラー:グレー

NIKE AIR FORCE 1 07 ナイキ エアフォースワン

特徴:アメリカUSA製です!

asics 安全靴 WINJOB71S WHITE/GOLD 28.0㌢



No.506 新品 エアーアルファフライネクスト% 29cm



KENZO ケンゾーヌバック ダービー シューズ



エアフォース1 jdi just do it

◆中古購入したものを販売してる為、元の箱はありません。

PUMA MB.02 フレア 27.5cm ブラック ラメロ ボール プーマ

発売日、販売時期等もわかりかねます、ご了承ください。

SP古着 希少 27cm ナイキ サステイン 90’s ヴィンテージ ネイビー



27.5cm NEW BALANCE CT576 OGN 30周年記念モデル

◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、

【デットストック】70sUSA製 AWSOME オーサム VANS US7/5

着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります

VANS VAULT og sk8-hi LX size:27㎝



エアジョーダン1 MID SE ブラックホワイト/セイル/タクシー

◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、

【新品未使用】THE NORTH FACE x GUCCIスニーカー

多少異なる場合がございます。

converse addict レザー 黒 us9.5 28㎝ 新品未使用



未使用 ラコステ LACOSTE CARNABY EVO GTX スニーカー



新品 PIERRE HARDY キューブ柄 キャンバス レースアップスニーカー

即購入可能ですが気になる点がございましたら、

Rick Owens Ramones Sneakers Low ラモーンズ ロー

遠慮なくコメントお待ちしています。

クリスチャンルブタンChristianLouboutin スニーカー



RRL NEW NORFORK ダブルアールエル ニューノーフォーク スニーカー



new balance×patta「M990PP3」29cm

管理番号 23093

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm 商品の状態 傷や汚れあり

※ご注文後、24時間以内の発送を心がけております!!※専用箱で、型崩れしないように梱包して発送します!!※クリーニング済みです!届いたらすぐ履いていただけます★期間限定でフォロー割実施中です★⭐︎5,000円以上 = 200円引き⭐︎10,000円以上 = 500円引き●フォロー後、「フォロー済です」とコメントをください。●値下完了連絡確認後に、ご購入お願いします。———————————————————————商品名:ニューバランス スニーカー 品番:WR993GLサイズ:27.5cmカラー:グレー特徴:アメリカUSA製です! ◆中古購入したものを販売してる為、元の箱はありません。発売日、販売時期等もわかりかねます、ご了承ください。◆目立つヨゴレやダメージは画像や説明に記載していますが、着用に支障が無いと判断した物は、説明は省いている場合があります◆画像につきましては、実物に近くなるように撮影しておりますが、多少異なる場合がございます。即購入可能ですが気になる点がございましたら、遠慮なくコメントお待ちしています。 管理番号 23093

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm 商品の状態 傷や汚れあり

インスタポンプフューリー シトロンアークテリクス ARCTERYX スニーカー Norvan VT GTX 靴極美品 ピエールアルディ トレックコメットTREK COMET 42 黒Oakley Brain Dead Chop Saw Olive 27.5cmNike Air Ship PE SP “Tech Grey”29adidas x bristol crazy bym LVL Ⅰ fcrbFUGA フーガ カウレザーハイカットキルティングスニーカーエアマックスプラス 26cm 新品未使用