2022新作モデル ★除菌★e-3X★イースリーエックス★除菌スプレー その他

水道水を入れてスタートボタンを押すだけで、最短1分で除菌液が作れる高機能除菌スプレーです。

身の回りを丸ごと除菌環境にできます。

アルコール消毒のような手荒れを起こしません。

⭐水と電気の力で生成する効力の高い除菌液を生成する「EOCIS(イオシス)」は、内部に組みこまれた特殊電極に電圧をかけることで電気分解し、複数の除菌物質とファインバブルを生成します。

⭐︎水だから、ベビー用品でも、どこでも安心して使える

⭐︎カートリッジ不要で、何度でも作れる

本体サイズ:約72×77×241mm

本体重量:約190g

ボトル容量:約80mL(1分)、約160mL(3分)、約240mL(5分)

タイマー:1分、3分、5分

定格電圧:AC100-240V

定格周波数:50/60Hz

定格入力:12W

電源コード長さ:約1.8m

推奨使用環境温度:5℃-25℃

材質:ポリカーボネート、ポリプロピレン、ABS、ステンレス、ポリエチレン、シリコーンゴム

付属品:スプレーキャップ、ボトル、ボトルベース、ACアダプター、取扱説明書

定価 18,480円のお品です。

新品です。

#アットライフ

#イースリーエックス

#MTG

#除菌

感染予防

衛生

消毒

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

