ご覧頂きありがとうございます^_^

Green Catsです。

プロフィールご一読 お願い致します⭐

No.5322

●ブランド:Rosy Monster

ロージーモンスター

●カラー:緑 グリーン

※色の映りは多少異なることがございます。

●サイズ: S

※ご購入前に必ず以下の平置き採寸をご確認ください。

・身幅/45㌢

・着丈/118㌢

・肩幅/49.5㌢

・袖丈/14㌢

●商品について:

使用感が殆どない極美品のロングワンピース♪

Vネックで胸元のファスナーがお洒落ポイント。

シンプルですがシルエットが美しい一着。

小物使いでエレガントにもカジュアルにもなりますのでアレンジを楽しんでください。

どうぞ宜しくお願いします。

。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。.:*:・'゜☆。.:*:・'

#GreenCatsプロフ必読

#GreenCatsワンピースの部屋

↑他にも出品しています。

春夏秋冬 使用しなくなった服を出品しています。

掘出し物、大特価、安値商品もございます。

一点限り 送料無料 即購入OKです❗️

宜しくお願いします(^^)❤

。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。.:*:・'゜☆。.:*:・'

◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

また画像の小物などはつきません。

◆落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)

◆古着につきましては使用感があります。

商品の確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。

特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

◆キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロージーモンスター 商品の状態 未使用に近い

