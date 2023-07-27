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【★大感謝セール】 NEO ラコステスニーカーL003 123 SFA 1 スニーカー

商品の説明

サイズ23.5センチ
専用　MIU MIU スニーカー&キャップ
着用回数5回程度
【新品未使用】MHL.ハイカットスニーカー
特別目立った汚れは見受けられませんが多少小さな汚れ等はありますので、お写真にて確認下さい。踵の内側には毛玉があります。
ブロック ウェッジ ミッドスニーカー / カーフスキン オプティックホワイト

ReebokポンプフューリーGODZILLA
デザインに一目惚れをしZOZOにて購入しました。
アディダスオリジナル カントリー OG 新品 24.5 箱なし
少しだけ窮屈感があり出品致します。
新品　adidas EQUIPMENT/ローカット　ソックススニーカー　24ｃｍ
当方普段24センチを選ぶことが多いです。
PUMA×ABC-MART 岩本照モデル

永瀬廉雑誌着用　スニーカー　プーマ　スタイルライダー　25cm
歩いて痛いと言う事はありません。
エアジョーダン1 レトロハイ　OG 27cm
このまま使用しようかと
ナイキ　NIKE テックヘラ
出品に迷いもあるため削除してしまう場合もあります。
【新品】プラダ スニーカー PRADA 靴 黒 ブラック ファブリック

ウィメンズ ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ24cm
付属の箱はございません。
美品 marni Bigfoot 41 定価8万円 スニーカー スエード 靴 青

【新品タグ付き】もうパンプスなんて履けない人のためのビジュースニーカー
ご理解の上ご購入お待ちしております。

コンバース オールスター トレックウェーブ HI

商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドラコステ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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BALENCIAGA トリプルS スニーカー

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ドルガバ ドルチェ&ガッバーナ スニーカー 靴 レディース
サイズ23.5センチ着用回数5回程度特別目立った汚れは見受けられませんが多少小さな汚れ等はありますので、お写真にて確認下さい。踵の内側には毛玉があります。デザインに一目惚れをしZOZOにて購入しました。少しだけ窮屈感があり出品致します。当方普段24センチを選ぶことが多いです。歩いて痛いと言う事はありません。このまま使用しようかと出品に迷いもあるため削除してしまう場合もあります。付属の箱はございません。ご理解の上ご購入お待ちしております。

商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドラコステ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【★大感謝セール】 NEO ラコステスニーカーL003 123 SFA 1 スニーカー

2分钟前

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¥12,900 ¥10,965

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