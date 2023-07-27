【★大感謝セール】 NEO ラコステスニーカーL003 123 SFA 1 スニーカー

サイズ23.5センチ

専用 MIU MIU スニーカー&キャップ

着用回数5回程度

【新品未使用】MHL.ハイカットスニーカー

特別目立った汚れは見受けられませんが多少小さな汚れ等はありますので、お写真にて確認下さい。踵の内側には毛玉があります。

ブロック ウェッジ ミッドスニーカー / カーフスキン オプティックホワイト



ReebokポンプフューリーGODZILLA

デザインに一目惚れをしZOZOにて購入しました。

アディダスオリジナル カントリー OG 新品 24.5 箱なし

少しだけ窮屈感があり出品致します。

新品 adidas EQUIPMENT/ローカット ソックススニーカー 24ｃｍ

当方普段24センチを選ぶことが多いです。

PUMA×ABC-MART 岩本照モデル



永瀬廉雑誌着用 スニーカー プーマ スタイルライダー 25cm

歩いて痛いと言う事はありません。

エアジョーダン1 レトロハイ OG 27cm

このまま使用しようかと

ナイキ NIKE テックヘラ

出品に迷いもあるため削除してしまう場合もあります。

【新品】プラダ スニーカー PRADA 靴 黒 ブラック ファブリック



ウィメンズ ナイキクラフト ジェネラル パーパス シューズ24cm

付属の箱はございません。

美品 marni Bigfoot 41 定価8万円 スニーカー スエード 靴 青



【新品タグ付き】もうパンプスなんて履けない人のためのビジュースニーカー

ご理解の上ご購入お待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズ23.5センチ着用回数5回程度特別目立った汚れは見受けられませんが多少小さな汚れ等はありますので、お写真にて確認下さい。踵の内側には毛玉があります。デザインに一目惚れをしZOZOにて購入しました。少しだけ窮屈感があり出品致します。当方普段24センチを選ぶことが多いです。歩いて痛いと言う事はありません。このまま使用しようかと出品に迷いもあるため削除してしまう場合もあります。付属の箱はございません。ご理解の上ご購入お待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コンバース オールスター トレックウェーブ HIVANS x セーラームーン コラボ スニーカー 25.0cm 【新品】BALENCIAGA トリプルS スニーカーアディダススタンスミス マリメッコ ウニッコ 25.5ダイエットスニーカーシリーズMサイズMBT スニーカー シューズ 姿勢矯正 ダイエット 黒ムータマリン スニーカー24.0cm ★定価25300円★新品 ナイキ エア ヴェイパーマックス FKドルガバ ドルチェ&ガッバーナ スニーカー 靴 レディース