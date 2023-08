★新春福袋2022★ ISLAND STONE ストーンアイランド グレー M スウェットパンツ その他

STONE ISLAND ストーンアイランド スウェットパンツ ルーマニア製 グレー

ストーンアイランド :スウェットパンツ

カラー:グレー

サイズ:M

ウエスト72 (ゴム伸縮)

股上24

股下77

裾幅13

素人採寸ですのでご了承下さい。

【商品の説明】

商品状態・着用回数も少なく状態良好です。

裏起毛ではないのでオールシーズン使えます。

ランドリータグと素材のタグは切り取ってしまいましたがCLG/QRコードのタグは残してあります。

ルーマニア製で生地が厚く ワッペンの造りも良い気がします。

ストーンアイランドのスウェットパンツはゆったりと着用するサイズ感となりますので、ジャストサイズをご希望の方にはジャストだと思います。

ワッペン部 ジップポケット×1

後ろ ジップポケット×1

出来るだけ品に負担のないよう折りたたんでの発送になります。

注意事項

コレクションを整理しております。

なるべく細かく検品しておりますが、細かいスレや保管上の小傷はご理解下さい。

3Nでお願い致します。

ペットなし、喫煙なし。

すり替え防止のため返品は受け付けておりません。

変則的な時間の仕事をしているため返信に時間がかかる事があります。

モニター環境により色味が変わって見える場合がございます。

出品中に気付いた時は、即訂正するようにしていますが、万が一、記載間違い、説明ミス等があった場合でも全ては現状品渡し、そのものを優先致しますので、完全無保証ですのでお守りいただける方のみでお願いします。

他のオークションでも出品しておりますので突然の取り消しも御座います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

