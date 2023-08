◉アイテム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◉アイテムルネ Reneワンピース ノースリーブ サイドジップAライン フレア 襟付き カシュクール ロゴ金具セレモニー 式典 結婚式 二次会 女子会 食事会 顔合わせ 日本製 一枚で涼しげに、カーディガンやボレロジャケットとスタイリングしても素敵です。タートル、カットソー 、ブラウスなどインナー次第でもオールシーズン着用可能です。ヒール、サンダルはもちろんフラットシューズとの相性も◎◉サイズ36サイズ Mサイズ相当肩幅32cm身幅43cm総丈99cm平置き実寸。着画はお断りいたします。◉カラーベージュ◉素材ポリエステル100%裏地ポリエステル100%◉状態目立った傷や汚れのないきれいな状態です。使用感も少なく、まだまだ長くお使いいただけるお品物です。説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください購入コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますお問い合わせ商品に関して不明点があればお気軽にコメントをお願いします⚠️ また、お写真のお花やネックレス、パンプス等の小物は付属致しませんので予めご了承下さい。発送即日発送しますが、簡易梱包にて発送しますのでその際の折じわはご了承下さいプロフィールの確認はしてください大手リサイクルショップで購入 100%正規品です出品一覧ページです #icottoアパレル一覧最後までご覧頂きありがとうございました

