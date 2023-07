【人気商品】 SEVENTEEN カラット棒ver2 Carat棒 ライトスティック K-POP/アジア

【seventeen カラット棒 ver.2】

ペンライト・ストラップ・ネームシール(全員分未使用)・説明書・箱

■画像の物が全てです。

■昨年ドームで2回ほど使用しました。

(接続や動作に不具合は無いです。)

■ストラップは本体にずっと付けていたので使用感はあります。(汚れは無いです)

■即購入〇

■防水をして緩衝材に包んで発送、もしくは防水をしてダンボール入れて匿名発送。

■15時までの購入で即日発送

(日曜祝日のみ14時まで)

■暗所に保管し美品だと思いますが検品に見落としもあるかもしれません。完璧を求める方や気になる方の購入はご遠慮下さい。

■定期的に値下げもしますが、頻繁に再出品もしますので「いいね」「フォロー」もよろしくお願い致します.* ⚘

他にも出品しております❁.

#ptcl1122SEVENTEEN

-------------------------------------------------------------------------

☆海外製品の為、初期傷等ある場合がございます。ご了承の上ご購入をお願い致します。

☆他サイトにも出品しておりますので、予告無く削除する場合がございます。

-------------------------------------------------------------------------

※説明文や画像の無断で転用転載はご遠慮下さい。何度も見かけておりますので、通報ブロック致します。

SEVENTEEN セブチ せぶち セブンティーン スンチョル エスクプス クプス ジョンハン ハニ ジョシュア ジス シュア ジュン じゅん ホシ ほし スニョン ウォヌ ウジ うじ ジフン THE8 ディエイト ミンハオ ミョンホ ミンギュ DK ドギョム ソクミン スングァン バーノン ボノ ボノニ ハンソル ディノ チャン チャニ あいのちから シーグリ リパケ DICON バパケ フォトブック ラキドロ HOME ペンミ ファンミ ケレン ファンミーティング カラットランド HANABI カラット Carat BE THE SUN JAPAN Face the Sun ワルツ WORLD TOUR セブチカフェ DREAM 2022 PHOTOBOOK SECTOR17

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

