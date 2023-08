値下げ申請ありがとうございます。

段階的に値下げ中です。(5/25追記)

ご閲覧いただきありがとうございます。

こちらは、1930s〜1940sごろのジャケットになります。

【詳細】

一つボタンでピークドラペルが特徴的なビンテージのサックジャケット。ウールの質感、大きく上に尖った襟、一つボタン、綺麗なカーブがかかった袖、ストライプの裏地、所々に見られるハンドステッチ。言い出したらキリがないですが、これらの随所に見られるディティールから、1930〜1940年代と予想できます。都内の某有名ビンテージショップで購入し、着用機会が減ったためお譲り致します。

ラベル、タグ等はございません。おそらくヨーロッパものになります。

【状態】

used

袖の裏地に破れあり。(画像をご確認ください。)

ブランドはアナトミカをお借りしています。

【サイズ】

肩幅45

着丈67

身幅

脇下-脇下 48

くびれ部分 45

袖丈59

Mくらいです。

身長170cm痩せ型が着用してジャストサイズです。

自身の洋服と比べてご確認ください。

必ずプロフィールをお読みになってからご購入ください。

イメージと違う、採寸が違うなどといった返品は対応しかねますので予めご了承ください。

古着商品ですので神経質な方はご遠慮ください。

即購入は可能です。質問等はコメントでお願いします。

サックコート

サックジャケット

タキシード

vintage

ビンテージ

ヴィンテージ

ユーロビンテージ

古着

used

euro

fance

germany

USA

ユーロ古着

ヨーロッパ 古着

フランス 古着

ドイツ 古着

アメリカ 古着

アンティーク

モールスキン

マキニョン

antique

french

work jacket

ワークジャケット

ブラックモールスキン

military

ミリタリー

フランス軍

モンサンミッシェル

モンサンミシェル

Le Mont St Michel

ハンティングジャケット

ミラノで購入しましたが、着てませんので出品させて頂きます。

フレンチワーク

ユーロワーク

ファーマーズ

60s

50s

40s

30s

20s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナトミカ 商品の状態 やや傷や汚れあり

