超高品質で人気の Manolo Blahnik(マノロブラニク)　パンプス　36 ハイヒール/パンプス

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サイズ···36（23cm相当）

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カラー···ブラック

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ヒール高さ···1.5cm

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つま先···ポインテッドトゥ

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ソールヒール形···フラット

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裏貼済みでとても歩きやすいです。

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宜しくお願い致します^_^

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド マノロブラニク 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。サイズ···36（23cm相当）カラー···ブラックヒール高さ···1.5cmつま先···ポインテッドトゥソールヒール形···フラット数年前にロンハーマンにて購入し、2.3回結婚式等ではきました。裏貼済みでとても歩きやすいです。宜しくお願い致します^_^

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド マノロブラニク 商品の状態 未使用に近い

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