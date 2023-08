the north faceのアンタークティカバーサロフトジャケットになります

着用回数は2.3回です

サイズ S

カラー ニュートープになります

質問等よろしくお願いします。

the north face

アンタークティカバーサロフトジャケット

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

