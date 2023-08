新着 ⚠︎最終値下げ⚠︎【SARDER OF LONDON】riders jacket レザージャケット

ご覧いただきありがとうございます✨

断捨離の為出品させていただきます。

新品ではありませんので、ご了承下さい。

商品名

size

肩幅 50cm

身幅 61cm

着丈 62cm

袖丈 67cm

REAL LEATHER

古着屋にて購入いたしました。

購入時からビンテージならではの使用によるシワ、

胸ポケットのジップ部分の僅かな破損がありますが、

ジップの開閉は問題なく

その他の破れや擦れはなく比較的良い状態かと思われます。

double ridersでここまでガバッと羽織れるサイズ感

ここ最近なかなか見つからない印象です。

お探しの方、是非ご検討よろしくお願い致します。

他でも出品している為、

完売となってしまう場合もございますが

予めご了承ください。

ダブルライダースジャケット

中古品・自宅保管をご理解の上ご検討よろしくお願い致します。

値下げ交渉も可能ですので

気になることがございましたら、

気軽にコメントお待ちしております。

#80年代 #vintage #ライダース #riders #古着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

