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無料配達 ルイヴィトン LOUISVUITTON　スプリットローラーボールペン その他

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江戸時代　木彫　サル根付　7g/高さ3.5㎝　本Y5-0616☆

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カラーはシルバー＆ブラウン。インクはペリカンのブラック入りで交換時のコストが経済的です。なめらかな書き味です。
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ナンバーW0184正規品です。購入時価格約１６万円レア品のようです。
念珠　数珠　ピンク珊瑚　本連　生絹　八宗用　無染色　男女共用　珊瑚の雫
長さは約150mm・約厚さ15mmとなりやや大きめです。
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とても重厚感があり、書き味もよく、見た目も最高かと思います。
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箱無し。美品。値下げ不可。NC/NRにてお願いいたします。
ポロ　ラルフローレン　ポロベア付き　香水
神経質な方は購入をお控えください。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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ご覧いただきありがとうございます。カラーはシルバー＆ブラウン。インクはペリカンのブラック入りで交換時のコストが経済的です。なめらかな書き味です。ナンバーW0184正規品です。購入時価格約１６万円レア品のようです。長さは約150mm・約厚さ15mmとなりやや大きめです。とても重厚感があり、書き味もよく、見た目も最高かと思います。箱無し。美品。値下げ不可。NC/NRにてお願いいたします。神経質な方は購入をお控えください。

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55分钟前

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