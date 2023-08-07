無料配達 ルイヴィトン LOUISVUITTON　スプリットローラーボールペン その他

ご覧いただきありがとうございます。
江戸時代 木彫 サル根付 7g/高さ3.5㎝ 本Y5-0616☆
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カラーはシルバー＆ブラウン。インクはペリカンのブラック入りで交換時のコストが経済的です。なめらかな書き味です。
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ナンバーW0184正規品です。購入時価格約１６万円レア品のようです。
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長さは約150mm・約厚さ15mmとなりやや大きめです。
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とても重厚感があり、書き味もよく、見た目も最高かと思います。
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箱無し。美品。値下げ不可。NC/NRにてお願いいたします。
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神経質な方は購入をお控えください。
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