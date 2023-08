限定価格セール！ 【超希少】チャンピオン　リバースウィーブ　navy 染み込み　トリコタグ　80s スウェット

★送料無料★

★24時間以内に発送★

★値下げ交渉大歓迎★

Cushman/プリントセットインツートン [26190]



#きりっけ ←他にもたくさん出品しています(^^)

【ブランド】

・チャンピオン/champion

【サイズ】

・XLサイズです。

着丈:約70cm

身幅:約60cm

袖丈:約60cm

【状態】

・5枚目の通り袖の部分に小さな破れがありますが、とても美品だと思います。

【カラー】

・グレー

チャンピオンのトリコタグ、アメリカ製のリバースウィーブスウェットです。

80年代、USAのトリコタグ◎

ゴールデンサイズのXL◎

希少のnavy◎

その中でもさらに希少、球数の少ない染み込みプリント◎

⭐️フォロー割引⭐️

・フォローして頂ければフォロー割引き致します!

・希望額を是非コメントください!

◎コメントなしでの購入大歓迎です!早い者勝ちです!

◎24時間以内に確実に発送可能です!

他にも何かありましたらお気軽にコメントください^_^

チャンピオン/Champion/スウェット/スウェット/リバースウィーブ/グレー/navy/染み込み/トリコタグ/80s/希少/USA製/アメリカ/ストリート/トレンド/古着/90s/VINTAGE/ヴィンテージ/ビンテージ/菅田将暉/小松菜奈/在原みゆ紀/常田大希

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

