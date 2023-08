【米国製 W31 LEVIS ビンテージ 1960年代 551ZXX 復刻 BIG-E】

【米国製 W31 LEVIS ビンテージ 1960年代 551ZXX 復刻 BIG-E】※ディティール※・ジッパーフライ、MADE IN USA(555)、1960年代(90年代復刻)・BIG-E、赤耳、雰囲気のある色落ち等※コメント※・人気再沸中のUSA製(米国製)の551ZXXビンテージ復刻モデルです・色落ちに雰囲気があり、即戦力で使えそうな1品だと思います※スタイル※・定番のアメカジスタイルで・Tシャツに合わせて※状態※・裾のスレと色落ち、裾上の汚れ、裾詰め、デニム特有のスレと色落ち・写真のような小穴、股下のスレと色落ち、ポケットインナー汚れ・全体的な使用感、着用感ございます・写真を掲載した部分を中心に使用感ございますので現状渡し完璧なお品物をお探しは他でお求めくださいませ・中古品の為感じ方には個人差がありますので、気になる点は必ず質問していただき現状でのお渡しでお願いいたします◎サイズ(素人採寸の為多少の誤差はご理解ください★)・ウエスト表記→W31(多少の誤差はご理解くださいませ)・ウエスト→約39×2=78cm・股下→約79cm・そう丈→約105.5cm・裾幅→約20.5cm・モモ幅→約30cm・股上前→約27.5cm#バリュービンテージのLVC#バリュービンテージのリーバイス#バリュービンテージのパンツ※※2023/06/28※※

