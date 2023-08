ウイングス オブ ウォー日本語訳、ミニチュア4タイプx各3種 12機付き wings of war 第2次世界大戦 空中戦

ウイングス オブ ウォーの第2次世界大戦版です。

〇WINGS OF WAR (DAWN OF WAR) シュリンク包装のまま 日本語訳付き

【連合軍】

スーパーマリン スピットファイヤMK.Ⅰイギリス

ホーカー ハリケーンMK.Ⅰ イギリス

ホーカー ハリケーンMK.ⅡB イギリス

スーパーマリン シーファイヤMK.ⅡCイギリス

ドヴォアチン D.520 フランス

グラマン F4F-3 ワイルドキャット アメリカ

グラマン F4F-3 マーレット アメリカ

グラマン F4F-4 ワイルドキャット アメリカ

【枢軸軍】

メッサーシュミット BF109 E-6 ドイツ

メッサーシュミット BF109 E-3 ドイツ

メッサーシュミット BF109 E-1ドイツ

レジアーネ Re.2002 アリエテ イタリア王国

ドヴォアチン D.520 ヴィシーフランス

一式戦闘機二型乙 隼 日本

零式艦上戦闘機二一型 日本

〇WINGS OF WAR(FIRE FROM THE SKY)シュリンク包装のまま 日本語訳無し

【連合軍】

ウォーホークP40Fイギリス

キティーホーク MKⅠイギリス

ウォーホークP40C中国国民党

トマホークMKⅡソ連

ドーントレス SBD3アメリカ 他

YAK1ソ連

エアコブラ P400イギリス、ソ連

エアコブラ P39D アメリカ

他

【枢軸軍】

三式戦闘機 飛燕 日本

五色戦 日本

99式艦上爆撃機

JU87B-2スーツカー ドイツ

他

ミニチュア 零戦:3種類

F4F:3種類

スピットファイヤー:3種類

メッサシュミット109:3種類 計12機 全て未開封

YOUTUBEでなど「wings of war ボードゲーム」とかで検索すれば、説明動画が見られます。

ウイングス オブ ウォー日本語訳付き、ミニチュア4タイプx各3種 12機付き

※1枚目の画像に写っている日本語説明書は間違いです、正しくは10枚目の画像が正解です。

※発送はエアキャップ(プチプチ)で包装する簡易包装

年数は経ってますので、未開封ですが経年劣化はあります。

落札後24時間以内のお支払い手続き、商品到着後48時間以内に到着連絡ができる方。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

