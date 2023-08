※質問、購入前に必ず最後までお読みください。

ワイズのシャツになります。

アーカイブアイテム

表記サイズ なし

肩幅・・・約50cm

袖丈・・・約52cm

身幅・・・約69cm

着丈・・・約60cm

レーヨン100%

状態

若干汚れがあります(5.6枚目参照)

一番下のボタンが欠けています(7枚目参照)

☆こちらで当方が出品している商品をジャンル別でご覧頂けます。

↓

#sayakaセレクト・デザイナーズ

○出品している商品は全て中古品になります。(着用期間や、販売時期はお答えしかねます。)

○採寸は平置きでの採寸になります。

○サイズ感(何センチの人が合うかなど)は個人差があるため実寸をご参照ください。(ご質問頂いてもお答えしかねます。)

○着画はお断りさせております。

○全て出品前に検品をしていますが素人検品のため完璧ではないことをご了承下さい。

○梱包は簡易包装になります。

○なるべくコンパクトに梱包して発送致しますので、アイロンは購入者様の方でお願い致します。

○お取り置きは致しておりません。

○いきなり購入オーケーです。

他にも色々と出品していますので、宜しければそちらもご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ワイズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

