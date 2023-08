ザノースフェイス 上下セットアップ トラックスーツになります♪

☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆

他にもノースフェイスのパーカーやジョガーパンツ出品しております!

#krs_ノースフェイス_パーカー

#krs_ノースフェイス_ジョガーパンツ

ジョガーパンツと合わせてもオシャレに着こなせます!そのほかの商品も多数出品中♪

#krs_ノースフェイス

複数割実施中♪

2つ以上ご購入いただきます方には送料分お値引きさせていただきます。コメントにてお声かけいただければ幸いです。よろしくお願いします!

☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ジップパーカーとトラックパンツの上下セットアップ海外限定の商品になります♪

セットアップを楽しみたい方にはぜひオススメの商品です!!

薄手生地ですが、裏はフリース(裏起毛)になっているためオールシーズン着用できます♪

普段はセットアップで、たまには別々で着用しても、デニムやチノパン、ジョガーパンツなどジャージ類にも似合います!

こちらの海外サイズは若干大きめですので、日本同サイズもしくはワンサイズ上にお考えください。

詳細はサイズ表を記載しますのでご確認ください。

★TheNorthFace★

□新品未使用 タグ付き

□正規品

□メンズ レディースにもオススメ♪

□タグ表記 海外M

□カラー: ブラック

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

海外 Mサイズ(日本サイズ L相当)

着丈:68cm

身幅:57cm

肩幅:48cm

袖丈:67cm

ウエスト82cm

総丈100cm

股下70.cm

ワタリ26cm

裾回り13cm

※素人の採寸になりますので多少の誤差はあるかもしれません。おおよその目安としてご検討ください。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、夏、秋、冬

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ジャージ

シルエット···ストレート

裾···裾リブ・ゴム

股上···レギュラー

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

