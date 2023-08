カナダグース Canada Goose SANFORD PARKA

サイズ:S

カラー:ブラック

着用1回の美品です。

アイテム説明

キルティングとファーが無い最もシンプルなモデル

【デザイン】

・洗練されたラインと機能性が両立したデザインが特徴的

・CANADA GOOSEの象徴的ともいえるファーが無くミニマルなデザイン

・やや長めに設計されたレングスは冷たい外気の侵入を防ぎ体温を効率的に保持

・フードの淵部分のワイヤーが強風にも対応

・スナップでつばを固定することができ、顔回りの視界も確保

・内部のバックパックストラップで携帯性も完備

【素材】

・ファブリック:Arctic Tech

・耐久性と撥水加工を施したポリエステル/コットンの混合素材

・ダウン:White Duck Down 625FP

・TEI 3 モデル

サイズ表記は画像で掲載

used商品にご理解のある方のみご購入下さい。

汚れ等は画像をよくご確認下さい。

保管ジワ等ご了承下さい。

人の手に渡ったものですので埃等はご理解下さい。

神経質な方は入札をお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カナダグース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

