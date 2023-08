✨ 即購入OK ✨

【ドルチェ&ガッバーナ DOLCE&GABBANA レース パイピング ウェッジソール ブーティー ブーツ サンダル】

新品未使用の綺麗な状態です☆

〇ブランド:DOLCE&GABBANA(ドルチェ&ガッバーナ)

〇サイズ:38(約25cm)

()内は、参考日本サイズです。

〇ヒールの高さ:13.5cm

〇甲幅:7.5cm

〇ストーム:3.5cm

〇色:ブラック 黒

〇付属品:箱、保存袋

●ヒールスレ/キズ:右下にあり

ID:#sh22_9230

新品❤️ドルチェ&ガッバーナ レース ブーツ サンダル 38(約25cm)

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 新品、未使用

