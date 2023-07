柄・デザイン...無地

袖丈...半袖

季節感...春, 夏, 秋

ご覧いただきありがとうございます。

マックスアンドコーのネイビーセットアップです。

シンプルに着ることができて動きやすく使いやすいです。

1度のみ着用していますが、目立った傷や汚れありませんが、自宅保管ですのでご理解いただけるかたのご購入お願いします。

パンツ Mサイズ

丈(股下)約53cm

ウエスト約36cm 平置き

股上 約38cm

アウター Mサイズ

着丈 約60cm

幅 約50cm

素人採寸ですので、若干の誤差ご容赦ください。

綿97%

ポリウレタン3%

小さくたたんで郵送させていただきます。

たたみじわご容赦ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マックスアンドコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

