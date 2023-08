GUCCIのロゴ入りコットンキャップです。

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

頭周り 58㎝

高さ 10㎝

つば 7㎝

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

コットン100%

●状態:

何度か着用したので、少しつば部分、内側部分に汚れがあります。(写真参照)ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザイン、汚れなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

