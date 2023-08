【商品に関して】

・サイズ

【珍品(笑)未使用品】KATO:3051 EF510(ナックルカプラー標準装備)

箱サイズ:横42.5cm 高さ5cm 奥行11cm

KATO 500系 新幹線 のぞみ 16両フル編成 2023年ロット

・詳細

実家の整理で出てきたので出品いたしました。

ケースに入れ保管していました。

列車本体に大きな傷やダメージは見られませんが

パーツや動きについて詳細が不明な為

写真にてご確認お願いいたします。

動作については未確認になります。

その他、写真を参考にご確認お願いいたします。

・付属品

取扱説明書

専用箱(角擦れ汚れ破れ有り)

パーツ(写真9)

【ご購入に関して予め確認お願いします】

・写真でご確認の上、ご購入よろしくお願いします。

・中古品ということをご理解いただいた上でご購入お願いします。

【発送に関して】

・ご購入していただいた翌日に発送できる様していますが

遅れてしまう事もあるので念の為、2〜3日で設定しています。

・日曜日は仕事の関係で発送できません。

・発送はメルカリ便を予定しています。

・商品のサイズ、発送のタイミングによっては

らくらく⇄ゆうゆうメルカリ便への変更の場合もあります。

・ぷちぷちで梱包してから発送いたします。

※ご質問等ありましたらコメント欄にお願いします!

00204L

HO

ゲージ

Nゲージ

列車

鉄道

模型

機関車

ダイキャスト製

年代物

希少

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

