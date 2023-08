入荷中 【最終値下げ】ナイキ エアジョーダン1 レトロ スニーカー

メインカラー···ブルー

メインカラー···ブルー人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)ご覧頂きありがとうございます!!JORDAN 1 HIGH OGになります。荷物整理の為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。公式アプリにて購入致しました。●サイズ:タグ表記 28サイズ●状態:新品未使用になります。(写真撮影の為開封はしています)●その他、注意事項:自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。購入前の連絡不要です。即買いOK。先着順。不明点ありましたらご連絡ください。#NIKE#AIRJORDAN

