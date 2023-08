【ついに再販開始！】 comoli 18aw ウールギャバセットアップ セットアップ

COMOLIの名作ウールギャバのセットアップです。

こちらでほぼ新品の状態のものを購入致しましたが、着用する機会がなくっなったため、出品致しました。上下ともにクリーニング済みです。

↓以下、引用文

オリジナルウールギャバに洗いを施し、独自のシワ感とごわごわした風合い、質感を末永くお楽しみいただけるJKT。

昔あったワークジャケットの様に、着丈をやや短くとり、たっぷりとした裾周りと太めの腕回りが特徴的です。

▼サイズ

・ジャケット:サイズ2

着丈68 センチ

肩幅44センチ

身幅51センチ

袖丈61.5センチ

・パンツ:サイズ1

ウエスト:約80cm

股上 :約32cm

レングス:約69cm

もも幅 :約36cm

裾幅 :約20cm

ヒップ :約62cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コモリ 商品の状態 未使用に近い

