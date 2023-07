【有名人芸能人】 NBA アイバーソン オーセンティックユニフォーム XXLサイズ バスケットボール

【激レア】76ers アレンアイバーソンのオーセンティックユニフォーム

商品の情報 ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

【激レア】76ers アレンアイバーソンのオーセンティックユニフォームアイバーソンは1996年に入団後、シーズンMVP等数々の賞を受賞したレジェンドです。プレーだけでなく、ストリートファッションでも多大な影響を与えたカリスマ的存在で、日本でも圧倒的な人気を誇っています。商品は、2001年のNBAファイナルでも着用したアウェーの青盤です。当時のユニフォームは黒と白がメインカラーで、青は珍しいため人気があります。文字部に少し汚れがありますのでご確認の上ご購入ください。ウェアサイズ···2XL(3L)カラー···ブルー種類···ユニフォーム質問等ありましたらご気軽にコメントください。#NBA#ユニフォーム#オーセンティックユニフォーム#アイバーソン#シクサーズ#ストリートファッション

