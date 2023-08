【返品送料無料】 モンクレール 国内正規品 DORDOGNA サイズ0 ダウンジャケット

MONCLER モンクレール

サイズ1 モンクレール モンジュネーブル ネイビー ダウン新品本物 D379



モンクレール 国内正規品 DORDOGNA サイズ0

DORDOGNA

ー寸法ー

着丈 61

身幅 50

肩幅 42

袖丈 28

カラー ネイビー×チャコールグレー

付属品 無し

⚠︎ガーメント、ショッパー、ハンガーはイメージですので付属致しません。

こちらは一般的な中古品レベルなお品なります。

フードは脱着可能です。

シリアルナンバーも付いた確実国内正規品のお品になります。アウトレットで購入しました。

鑑定済みの正規品しかお取り扱いありませんので安心してご購入ください。

私の出品商品は一点物が多いです。

分からない事がありましたらどんな事でも構いません。質問よりご連絡くださいませ。

トラブル防止の為プロフィールをお読みになり購入お願い致します。

管理番号 1-169

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MONCLER モンクレールDORDOGNAダウンジャケット確実正規品国内正規品アウトレット購入メンズ サイズ0(普段Sサイズ着用の方向け)ー寸法ー着丈 61身幅 50肩幅 42袖丈 28カラー ネイビー×チャコールグレー付属品 無し⚠︎ガーメント、ショッパー、ハンガーはイメージですので付属致しません。こちらは一般的な中古品レベルなお品なります。フードは脱着可能です。シリアルナンバーも付いた確実国内正規品のお品になります。アウトレットで購入しました。鑑定済みの正規品しかお取り扱いありませんので安心してご購入ください。私の出品商品は一点物が多いです。分からない事がありましたらどんな事でも構いません。質問よりご連絡くださいませ。トラブル防止の為プロフィールをお読みになり購入お願い致します。管理番号 1-169

