人気ブランドの新作 ジェルミクライン販促ポスター ポスター

ジェルミクラインの販促用ポスター(当時物)非売品ビンテージ

当時SK8にメーカーが販促として配布したポスターとなります。(非売品)

非常に珍しく、入手はかなり困難です。

※商品と違い生産数・配布数が少なくリピートも無いため。

ポスターサイズ

ジェルミクライン販促ポスター

48.3X76.5(cm)

大切に保管しておりますが、年代物ですのでそれなりの劣化はございます。

神経質な方や、古物の特性が理解出来ない方のご購入は避けて頂いた方が良いかと思います。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

