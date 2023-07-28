少し豊富な贈り物 【新品未使用】COACH コーチ ショルダーバッグ ショルダーバッグ

COACH 1011 IMOVG スモール タウン バッグ

ドゥーニー&バーク 巾着型 カードケース・コインケース付

カラー:チョーク ライトサドル 白 (fk19)

★定価8.8万円 新品 COACH 2way ショルダーバッグ デニム ブルー



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【A4収納不可】

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約横20cm×縦22cm×幅10cm

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持ち手の長さ：約36cm、ショルダーの長さ：約105-123cm（斜めがけ可）、ピッチ幅：3cm

LOUISVUITTONルイヴィトン プチ ノエ ショルダー モノグラム バッグ

重量：約500g

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素材:レザー

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グッチ バンブー 2way ミニショルダーバッグ ブラック ナイロン 本革レザー

開閉種別：マグネット

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内部様式：ファスナーポケット×1

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

COACH 1011 IMOVG スモール タウン バッグカラー:チョーク ライトサドル 白 (fk19)【A4収納不可】約横20cm×縦22cm×幅10cm持ち手の長さ：約36cm、ショルダーの長さ：約105-123cm（斜めがけ可）、ピッチ幅：3cm重量：約500g素材:レザー開閉種別：マグネット内部様式：ファスナーポケット×1

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