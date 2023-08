大人気新品 パナソニック Panasonic ストレートアイロン nanocare ナノケア ヘアアイロン

Panasonic パナソニック

ストレートアイロン ナノケア

白 ホワイト

EH-HS0J-W

2回程お試し使用のみで保管していました。

かなり綺麗な状態だと思いますが、自宅保管につき、少し表面にうっすら汚れや箱には傷みがありますので、念の為、中古品としてご理解頂ける方に。

2022年5月15日に購入しました。

使用テストとして電源を入れましたが、問題なく温度が上がり、使える状態です。

■3つの温度コントロール機能と「3D密着プレート」で、1回のストレート性能20%アップ。髪にムラなく効率的に熱を伝えることで、1回すべらせたときのくせ伸び性能アップ。3つの温度コントロール機能:高出力ヒーター、温度均一プレート、ヒーター温度低下検知機能■摩擦ダメージを軽減し、キューティクルの損傷を防ぐ。スムースグロスコーティングプラスで、すべりやすさ30%アップ。[髪への効果]・キューティクルへの摩擦低減 ・髪に効率よく熱を伝える ・髪のツヤ感 ・しっとり感 ・毛先のまとまり感■進化したナノイー発生ユニットで、イオンの放出効率が向上。毛先まで、さらにしっとり感アップ。水分たっぷりのナノイーでキューティクルケア。■アイロン部温度:約130/155/170/185/200 ℃(5段階)■3D密着プレート■高出力ヒーター■温度均一プレート■ヒートアップ:約20秒(約100 ℃)■約60分後自動OFF■開閉ロック

アイロンタイプ···ストレート

アイロン温度···180℃~200℃未満

立ち上がり時間···〜20秒

海外対応···海外使用可

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

