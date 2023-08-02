超激安 アーツ＆サイエンス ARTS&SCIENCE 巾着 カバン バッグ ショルダーバッグ

ARTS&SCIENCE アーツ＆サイエンス

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2303-22｜※専用｜セリーヌ ショルダーバッグ 本革 レッド キルティング



【新品・未使用】コーチxキースへリング シグネチャー 携帯スマホ ショルダーZ

縦 約23cm

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横 上約15cm 下約22cm

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マチ 約18cm

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持ち手 約60cm

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中古品

シャネルチェーンバッグ

内側底面に目立たない程度の汚れあり

商品の情報 ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ARTS&SCIENCE アーツ＆サイエンス巾着 バッグ カバンcolor ブラック縦 約23cm横 上約15cm 下約22cmマチ 約18cm持ち手 約60cmポケットなし付属品 なし中古品内側底面に目立たない程度の汚れあり

商品の情報 ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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