超激安 アーツ＆サイエンス ARTS&SCIENCE 巾着 カバン バッグ ショルダーバッグ

ARTS&SCIENCE アーツ＆サイエンス
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中古品
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内側底面に目立たない程度の汚れあり
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商品の情報
|ブランド
|アーツアンドサイエンス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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ARTS&SCIENCE アーツ＆サイエンス巾着 バッグ カバンcolor ブラック縦 約23cm横 上約15cm 下約22cmマチ 約18cm持ち手 約60cmポケットなし付属品 なし中古品内側底面に目立たない程度の汚れあり
商品の情報
|ブランド
|アーツアンドサイエンス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし