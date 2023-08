【THE URBANBLANCHE】

【カラー】ホワイト

【値段】定価 ¥59,800

サイズオーダー +¥5000

【サイズオーダー詳細】

バスト約94cm

ウエスト約80cm

ヒップ約105cm

※ボディーメイクをしたため、ドレス内側(袖部分·背中部分)に少し汚れがあります。写真6.7枚目

神経質な方はご遠慮ください…。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

内側にはパットがついており、インナーが必要なく着られます。

店舗だと2ヶ月ほど納期がかかるため、

お急ぎの方にもオススメです。

前撮りや1.5次会にもピッタリの可愛いドレスです。

パフスリーブの為、二の腕が気になる方にもおすすめです!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎ファーストオーナー

◎店頭(大阪店)で購入

◎結婚式で数時間着用

◎編み上げ式のため調節可能です。

※発送時は折り畳んで梱包しますので、シワが着く可能性がございます。

気になる方はハンガーにかけて、スチームアイロンをしていただくと綺麗になります。

#THEURBANBLANCHE

#アーバンブランシュ

#ウェディングドレス

#パンプキンドレス

#パフスリーブ

#結婚式

#前撮り

#披露宴

#フォトウエディング

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【THE URBANBLANCHE】アーバンブランシュウェディングドレス 【カラー】ホワイト【値段】定価 ¥59,800サイズオーダー +¥5000 【サイズオーダー詳細】バスト約94cmウエスト約80cmヒップ約105cm※ボディーメイクをしたため、ドレス内側(袖部分·背中部分)に少し汚れがあります。写真6.7枚目神経質な方はご遠慮ください…。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 内側にはパットがついており、インナーが必要なく着られます。店舗だと2ヶ月ほど納期がかかるため、お急ぎの方にもオススメです。前撮りや1.5次会にもピッタリの可愛いドレスです。パフスリーブの為、二の腕が気になる方にもおすすめです!ーーーーーーーーーーーーーーーーーー◎ファーストオーナー◎店頭(大阪店)で購入◎結婚式で数時間着用◎編み上げ式のため調節可能です。※発送時は折り畳んで梱包しますので、シワが着く可能性がございます。気になる方はハンガーにかけて、スチームアイロンをしていただくと綺麗になります。#THEURBANBLANCHE#アーバンブランシュ#ウェディングドレス#パンプキンドレス#パフスリーブ#結婚式#前撮り#披露宴#フォトウエディング

