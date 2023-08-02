高質 Meic STEVENS★Disc A Dawn UK BBC オリジナル 洋楽

中古レコードです。
レゲエレコード、洋楽
DE LA SOUL / 3 FEET HIGH & RISING / 1LP
LP Meic STEVENS/Disc A Dawn (UK BBC Org.)
Paul JONES★Come Into My Music Box UK Col
JOHN MILLER HOW ABOUT ME 輸入 レコード 直筆サイン入り
英国 BBC オリジナル盤です。ジャケEx、盤Exのコンディションです。正式タイトルは「V.A./Disc A Dawn - Folk And Pop Songs From Wales」。Meic Stevens が参加しているウェールズフォークのレア音源集。他も良いです！ マトリックスは 65+1/65+2 です。
Huw JONES★ADLAIS UK Sain オリジナル
juniur様専用 THROBBING GRISTLE & Buy
◆ゆうパックで都内から発送いたします。複数商品ご購入の場合、できる限り同梱にて対応させていただきます。
MAGNA CARTA★Songs From Wasties Orchard U
◆価格は税込、送料込です。
MISSY ELLIOTT UNDER CONSTRUCTION 2LP
placebo 2014 mov reissue raregroove
◎4LP Tina Brooks The Complete Blue Note
中古レコードです。LP Meic STEVENS/Disc A Dawn (UK BBC Org.)英国 BBC オリジナル盤です。ジャケEx、盤Exのコンディションです。正式タイトルは「V.A./Disc A Dawn - Folk And Pop Songs From Wales」。Meic Stevens が参加しているウェールズフォークのレア音源集。他も良いです！ マトリックスは 65+1/65+2 です。◆ゆうパックで都内から発送いたします。複数商品ご購入の場合、できる限り同梱にて対応させていただきます。◆価格は税込、送料込です。