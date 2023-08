この度はご覧頂き誠にありがとうございます。

ロエベ リピート アナグラム キャンバス レザー サコッシュ 黒 グレー

出品している商品はすべて鑑定済の正規品になります。

ご安心してお買い物をお楽しみ下さい。

管A0810W1014

☑購入場所:ブランド古物市場(要免許)

☑商品詳細

ブランド名:HERMES(エルメス)

素材:トリヨンクレマンス(レザー)

カラー:NATA(ナタ)

シルバー金具

刻印:Z刻印(2021年頃製造)

仕様:外側:ポケット×1

付属品:箱

保存袋

保存袋(ストラップ用)

取扱説明書

ショップカード(2022年オンラインブティック)

お買上明細書(コピー)

☑サイズ

横:約29cm

縦:約28cm(中央部)

幅:約9cm(ポケット含む)

ショルダー:最大 約120cm

☑コンディション

自己評価:NSランク

※未使用保管品ですので、

新品同様にキレイなお品物です。

表面:-

背面:-

サイド:-

間口:-

コーナー:-

底部:-

内側:-

ショルダー:-

気になる箇所がありましたら、

お気軽にコメント下さい。

☑おすすめスタイル

カジュアル、フォーマル、ジャケット

ワンピース、秋コーデ、書類バッグ

通勤通学、デイリーユース、ビジネスバッグ

メンズ、レディース、男女兼用ユニセックス

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

他にもエルメスのお品物を多数出品しております(^_-)-☆

#エルメス出品商品一覧を確認 ←Click here

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

#HERMES

#エルメス

#エルメスバッグ

#エルメスエヴリン

#エヴリン

#エブリン

#レディースバッグ

#ショルダーバッグ

#ヴィンテージバッグ

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 新品、未使用

