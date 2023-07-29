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【公式ショップ】 バトスピ 数契約 金運 フェルマ シーラム デッキ パーツ シークレット バトルスピリッツ

商品の説明

バトルスピリッツ
【バトスピ】ストジー ストライクジークヴルム デッキ バローネ
フェルマ数契約デッキです。
【バトルスピリッツ】黄の世界／黄の夢想神　シークレット
写真1枚がメインのデッキ
バトスピ 仮面ライダービルドデッキ
写真2、3枚目がデッキパーツとなっております。
3月31日までの出品　バトスピ　ワイルドバウト　オリジナルセットA
各3枚となっております。
バトルスピリッツ 海外 香港版 第3弾 1 パック 未開封 初期
写真をご確認ください。
バトスピ 白コントロール デッキ スリーブ付き

バトスピ 呪鬼 デッキ パーツ
【シークレット】
バトスピ 花契約 花相棒フラウ デッキ
相棒猫フェルマ　3枚
バトルスピリッツ　輝き天女　レイ・オーバ　シークレット
天数魔導フェルマ・シーラム　3枚
龍皇ジークフリードXVシークレット
星数賢者フェルマ・シーラム・Q.E.D　3枚
バトスピ　夜月の歌姫リリナ　3枚セット

蒼花 零様専用 バトスピ ダークタワー 3枚
【リミテッドパック】
バトスピ 選ばれし探索者アレックス リバイバル 3枚セット
蟲惑姫ミズア　1枚
バトルスピリッツ　閃刃　 魔界七将デストロードXV シークレット　バトスピ
クラウディブロウ　3枚
仮面ライダークローズエボル　3枚
サンクティファイドライト　3枚
魔女の覚醒 ストライクフリーダムセット

バトルスピリッツ 天蠍神騎スコル・スピア 香港版 海外版 初期
【その他】
ケーニッヒシャック　シークレット　バトスピ
幻獣王リーンXV　3枚
バトスピ　バトラーズグッズセット購入特典　スレッタ・マーキュリー　3枚　プレバン
オラクルⅫオーバージャッジメント　3枚
バトルスピリッツ トランザムライザー
タイムリープ(リバイバル)　3枚
バトスピ　ノアフルール　ディアナフルール　デッキ　スリーブ付き
華黄の城門(西武園ゆうえんち)　3枚
呪契約　デッキパーツ

バトスピ ガンダム　SEED DESTINY オーブ　デッキパーツ
多少でしたら値下げ交渉を受けさせて頂きますので、コメントお願い致します。

滅龍　カードセット　バトスピ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

yusuke様専用

バトスピ 数契約 金運 フェルマ シーラム デッキ パーツ シークレット
バトルスピリッツフェルマ数契約デッキです。写真1枚がメインのデッキ写真2、3枚目がデッキパーツとなっております。各3枚となっております。写真をご確認ください。【シークレット】相棒猫フェルマ　3枚天数魔導フェルマ・シーラム　3枚星数賢者フェルマ・シーラム・Q.E.D　3枚【リミテッドパック】蟲惑姫ミズア　1枚クラウディブロウ　3枚サンクティファイドライト　3枚【その他】幻獣王リーンXV　3枚オラクルⅫオーバージャッジメント　3枚タイムリープ(リバイバル)　3枚華黄の城門(西武園ゆうえんち)　3枚多少でしたら値下げ交渉を受けさせて頂きますので、コメントお願い致します。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【公式ショップ】 バトスピ 数契約 金運 フェルマ シーラム デッキ パーツ シークレット バトルスピリッツ

36分钟前

【公式ショップ】 バトスピ 数契約 金運 フェルマ シーラム デッキ パーツ シークレット バトルスピリッツ

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
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12
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出品者

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品質が バトスピ 数契約 金運 フェルマ シーラム デッキ パーツ

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2023年最新】フェルマシーラムの人気アイテム - メルカリ

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