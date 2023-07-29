【公式ショップ】 バトスピ 数契約 金運 フェルマ シーラム デッキ パーツ シークレット バトルスピリッツ

バトルスピリッツ

【バトスピ】ストジー ストライクジークヴルム デッキ バローネ

フェルマ数契約デッキです。

【バトルスピリッツ】黄の世界／黄の夢想神 シークレット

写真1枚がメインのデッキ

バトスピ 仮面ライダービルドデッキ

写真2、3枚目がデッキパーツとなっております。

3月31日までの出品 バトスピ ワイルドバウト オリジナルセットA

各3枚となっております。

バトルスピリッツ 海外 香港版 第3弾 1 パック 未開封 初期

写真をご確認ください。

バトスピ 白コントロール デッキ スリーブ付き



バトスピ 呪鬼 デッキ パーツ

【シークレット】

バトスピ 花契約 花相棒フラウ デッキ

相棒猫フェルマ 3枚

バトルスピリッツ 輝き天女 レイ・オーバ シークレット

天数魔導フェルマ・シーラム 3枚

龍皇ジークフリードXVシークレット

星数賢者フェルマ・シーラム・Q.E.D 3枚

バトスピ 夜月の歌姫リリナ 3枚セット



蒼花 零様専用 バトスピ ダークタワー 3枚

【リミテッドパック】

バトスピ 選ばれし探索者アレックス リバイバル 3枚セット

蟲惑姫ミズア 1枚

バトルスピリッツ 閃刃 魔界七将デストロードXV シークレット バトスピ

クラウディブロウ 3枚

仮面ライダークローズエボル 3枚

サンクティファイドライト 3枚

魔女の覚醒 ストライクフリーダムセット



バトルスピリッツ 天蠍神騎スコル・スピア 香港版 海外版 初期

【その他】

ケーニッヒシャック シークレット バトスピ

幻獣王リーンXV 3枚

バトスピ バトラーズグッズセット購入特典 スレッタ・マーキュリー 3枚 プレバン

オラクルⅫオーバージャッジメント 3枚

バトルスピリッツ トランザムライザー

タイムリープ(リバイバル) 3枚

バトスピ ノアフルール ディアナフルール デッキ スリーブ付き

華黄の城門(西武園ゆうえんち) 3枚

呪契約 デッキパーツ



バトスピ ガンダム SEED DESTINY オーブ デッキパーツ

多少でしたら値下げ交渉を受けさせて頂きますので、コメントお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バトルスピリッツフェルマ数契約デッキです。写真1枚がメインのデッキ写真2、3枚目がデッキパーツとなっております。各3枚となっております。写真をご確認ください。【シークレット】相棒猫フェルマ 3枚天数魔導フェルマ・シーラム 3枚星数賢者フェルマ・シーラム・Q.E.D 3枚【リミテッドパック】蟲惑姫ミズア 1枚クラウディブロウ 3枚サンクティファイドライト 3枚【その他】幻獣王リーンXV 3枚オラクルⅫオーバージャッジメント 3枚タイムリープ(リバイバル) 3枚華黄の城門(西武園ゆうえんち) 3枚多少でしたら値下げ交渉を受けさせて頂きますので、コメントお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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