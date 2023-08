ご覧いただきありがとうございます❤︎

♢ブランド♢

23区

♢アイテム♢

パンツスーツ セットアップ 大きいサイズ

首元のチェーンが高級感あります!

ジャケット

1B 総裏 センターベント

パンツ

裏地有

♢サイズ♢

ジャケット

サイズ46(2XL相当)

肩幅41cm

身幅48cm

袖丈58cm

着丈68.5cm

袖幅68.5cm

パンツ

サイズ48(3XL相当)

ウエスト88.5cm

股上32cm

股下63.5cm

総丈96cm

もも周り30cm

裾幅18cm

ヒップ103cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

♢状態♢

卒園式の際に一度だけ【3時間程】着用しました。

特に目立つ様な傷や汚れは無く、状態の良い商品になります。

まだまだ綺麗にご着用いただけます。

※あくまで自宅保管になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいね♪

♢カラー♢

グレー 灰色

♢素材♢

表地

ウール60%

レーヨン39%

ポリウレタン1%

裏地

キュプラ

★卒業式、卒園式、入学式、入園式や就活、ビジネスシーン、プレゼンやフォーマルシーン、結婚式などに様々な場面で大歓迎です☆

♢配送♢

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

発送は匿名発送にて発送致します!

お得な送料無料にて発送します♪

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ニジュウサンク 商品の状態 未使用に近い

