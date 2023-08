タイトリスト T100S・T200

キャロウェイxフォージドスターアイアン

コンボ6本セットです。

T100S 6番〜PW

T200 5番

シャフト モーダス3 システム3 125

グリップ イオミック スティッキー

やや使用感はありますが、大きな傷はなく

綺麗な状態です。

グリップも交換して間もないため、

まだまだ使えます。

写真にてご確認ください。

参考価格167,000円

昨年購入したものです。

商品の情報 ブランド タイトリスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド タイトリスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

