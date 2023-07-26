【激安セール】 BURBERRY　バーバリー　マフラー　ウール95％ シルク5%　リバーシブル マフラー

バーバリー ウール95％ シルク5% マフラー リバーシブル

エルメス マフラー ストール アンカー 紺 ネイビー アンゴラ ウール シルク

188x33cm

激レア 90‘s OLD STUSSY 紺タグ モノグラムストールマフラー

*多少のシワと畳シワはご容赦下さい。

ルイヴィトン マフラー エシャルプ モノグラム クラシック グレー

洗濯タグは切り離してあります。（発送の際に同封致します）

ジルサンダー モヘアマフラー

タグ縫製4つのうち1つが取れてしまっております。（赤丸箇所）

【新品】エルメス マフラー

黒地に取り切れない些細な埃などございます。

2022AW stein ALPACA LONG MUFFLER マフラー

若干毛羽立ち有

マフラー ブルックスブラザーズ

それ以外特に目立った傷や汚れ等ございません。

ロロピアーナ マフラー 新品未使用

付属品 紙タグ 洗濯タグのみ

新品 HYDROGEN ハイドロゲン カモフラージュ ウール マフラー 裏ロゴ

宅急便コンパクトに折り畳んでの発送となりますので、多少の折りジワはご容赦下さい。

ディオール オム オブリーク トロッター シルク大判マフラー

他のサイトでも出品している場合があり、突然の出品削除や再出品がございます。ご了承くださいませ。

【Sale】Drake's マフラー ウール チェック ドレイクス アナトミカ

中古品ということをご理解していただける方でお願いします。

BURBERRY バーバリー マフラー ウール95％ シルク5% リバーシブル

*購入前に必ずプロフィール読んでから手続きお願いします。

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バーバリー ウール95％ シルク5% マフラー リバーシブル 188x33cm*多少のシワと畳シワはご容赦下さい。洗濯タグは切り離してあります。（発送の際に同封致します）タグ縫製4つのうち1つが取れてしまっております。（赤丸箇所）黒地に取り切れない些細な埃などございます。若干毛羽立ち有それ以外特に目立った傷や汚れ等ございません。付属品 紙タグ 洗濯タグのみ宅急便コンパクトに折り畳んでの発送となりますので、多少の折りジワはご容赦下さい。他のサイトでも出品している場合があり、突然の出品削除や再出品がございます。ご了承くださいませ。中古品ということをご理解していただける方でお願いします。*購入前に必ずプロフィール読んでから手続きお願いします。

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

未使用 shareef ラビット FUR MUFFLER ¥26400 紫【美品】Drake's カシミアマフラー ドレイクスエルメス マフラー ストール アンカー 紺 ネイビー アンゴラ ウール シルク激レア 90‘s OLD STUSSY 紺タグ モノグラムストールマフラールイヴィトン マフラー エシャルプ モノグラム クラシック グレージルサンダー モヘアマフラー【新品】エルメス マフラー2022AW stein ALPACA LONG MUFFLER マフラーマフラー ブルックスブラザーズロロピアーナ マフラー 新品未使用