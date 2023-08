【作品説明 】

【素材】油絵の具【ホルベイン】アクリル絵の具【リキテックス】・ B4厚紙

【サイズ】横45.0cm 縦36.0cm 厚さ3.0cm

【モチーフ】 #ミモザ #海 #港 #港町

【タイトル】ミモザの港町

【リース額縁】壁掛け可能

【値引き交渉は可能です、気軽にお声をおかけください】

【着払いしますと24000円→15000円なります.作品はゆうパックで発送をいたします】

油絵 絵画 【ミモザの港町】



お客様の書いて欲しい希望がある方は何でも描きます。

世界に一つだけの作品を作ります。

高級油絵具は他の画材と違い、10年後でも100年後でも色褪せる事なく保存することが出来ます!

メッセージで絵画にしたいお写真を送信して下さい。

出来るだけ鮮明に写ったお写真をお願いします。

*写真館などの記念写真をスマホで撮影したものでも、はっきり写っていれば大丈夫です。

心を込めて 猫かせて頂きます

ご注文、お待ちしております。

[ 送 料 ]

#全国一律 #送料無料

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

