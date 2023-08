新品未使用、ヴァレンティノ

【素材】:カーフレザー ラバー

【カラー】:ブラック

【サイズ】:41(26cm)

【付属品】:箱 保存袋

VLTN ヴァレンティノ ガラヴァーニ オープン カーフスキン スニーカー

- コントラストカラーのロゴ

- 後部にラバースタッズがあしらわれたホワイトラバーソール

- イタリア製

定価80,000円超

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 新品、未使用

