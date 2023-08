◎匿名配送

ソフィードール スウェット トレーナー ワンピース 36 オーバーサイズ 赤

◎送料無料

LA7036 エムズグレイシー 膝丈ワンピース シルク 半袖 総柄 グレー M

◎即購入OK

ヴァレンティノ VALENTINO シルクブレンドワンピース

◎値引き交渉OK

美品✨フランシュリッペ ワンピース Mサイズ

◎ 1〜2日後には発送手続きいたします。(用事があり対応できない場合はメッセージを送ります)

mame ジャガード織 ワンピース くるみボタン

◎その他レディースも取り扱っております。

【美品】OZZONESTE オッズオネスト チャイナデザインフリンジワンピース

#sukurasakuレディース

極美品✨ダイアンフォンアファステンバーグ ひざ丈ワンピース カシュクール 総柄



トッカ(TOCCA)刺繍 ワンピース

▶アイテム

人気!Mayu Tokyo 小花柄ワンピース 日本製 美品 ヴィンテージ US

DIESEL ディーゼル

C(3)新品☆高級ブランド AEELIS パティーワンピースドレス M

花柄総柄 ベルト付ノースリーブ膝丈ワンピース

【美品】FOXEY NEWYORK ノースリーブ ワンピース

定価30,000円超え

MAX MARA マックスマーラ チュニック グレー 38



Rene シルクウールワンピース ネイビーワンピース

▶状態(素人による検品であることをご了承ください)

試着のみ♡ルネ♡ローウエスト デニムワンピース

タグ付き新品未使用品です。

組曲 ワンピース 新品未使用 入園式 入学式



バーバリーブルーレーベル ニットワンピース 黒

▶色

ベイビー mary in the sky 柄ジャンパースカート

青 ブルー 紺 ネイビー

グレースコンチネンタル GRACE CONTINENTAL ワンピース【新品】



【極美品】フォクシー FOXEY フロントジップ ツイードワンピース 40

▶サイズ(素人による採寸のため誤差がある可能性があります) 表記:S

【タグ付新品】ディーゼル 花柄総柄 ベルト付ノースリーブ膝丈ワンピース Sサイズ

着丈:90cm

美品トリーバーチ ワンピース ブラック ストレッチ コート XS

身幅:40cm

タグ付 ローズティアラ42 組曲 マーリエパーエフデ 23区 大きいサイズ

肩幅:40cm

パブリックトウキョウ ワンピース ジレ

袖口幅:20cm

アンダーカバー03aw ペーパードール期 ドット柄 ワンピース



GANNI ガニー ノースリーブ 膝丈ワンピース ブルー S

▶素材

LEONARD レオナール メッシュワンピース

ポリエステル100%

mannine マンナイン ワンピース 可愛いねこちゃんいっぱい トートバッグ付



【新品】CRESCENT DUO ワンピース ノースリーブ チェック柄 ハート

▶︎購入元

DIANE ダイアン DVF ラップワンピース ドレス

大手リサイクルショップ

新品送料無料US4ケイトスペード ニューヨークリボンつきワンピース



シャネル ニットワンピース

▶発送方法

ARMANI オーガンジー飾りワンピース 38

らくらくメルカリ便にて発送します。(匿名配送)

美品★組曲 ドレス ワンピース 結婚式やパーティー 黒 L ショール ボレロ

水濡れ対策をしたうえでなるべく簡易的な梱包で発送いたします。

【極美品】ヨーコチャン アルパカ シルク ツイード ノースリーブ ワンピース

▶保存方法

雑誌掲載✨極美品✨ブルーレーベルクレストブリッジ ワンピース 36 桐谷美玲

ビニール袋に包み、暗所にて保管しております。

【希少】sacai luck サカイラック ボーダー レイヤード ワンピース



今季完売品<IIROT>イロット スタンドカラー黒 リブニット半袖



レオナール LEONARD 細見えカンカンワンピース美品

※必ずプロフィールをご一読いただいた上でお取引をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

◎匿名配送◎送料無料◎即購入OK◎値引き交渉OK◎ 1〜2日後には発送手続きいたします。(用事があり対応できない場合はメッセージを送ります)◎その他レディースも取り扱っております。#sukurasakuレディース▶アイテムDIESEL ディーゼル花柄総柄 ベルト付ノースリーブ膝丈ワンピース定価30,000円超え▶状態(素人による検品であることをご了承ください)タグ付き新品未使用品です。▶色青 ブルー 紺 ネイビー ▶サイズ(素人による採寸のため誤差がある可能性があります) 表記:S着丈:90cm身幅:40cm肩幅:40cm袖口幅:20cm▶素材ポリエステル100%▶︎購入元大手リサイクルショップ▶発送方法らくらくメルカリ便にて発送します。(匿名配送)水濡れ対策をしたうえでなるべく簡易的な梱包で発送いたします。 ▶保存方法ビニール袋に包み、暗所にて保管しております。※必ずプロフィールをご一読いただいた上でお取引をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

トリーバーチ Tory Burch シルク100% 総柄 風景柄 ワンピース S未着用hugs&honisワンピースAnd Couture×THE HANYコラボのオリジナルフレアワンピース 38Brunello Cucinelli 冬ワンピース18d7 レッドヴァレンティノ ノースリーブワンピースドレス 凹凸生地 フレア極美品✨ フォクシーニューヨーク ティファニーブルー ワンピース フレア 38FOXEY NEW YORK ネイビー ワンピース 半袖 42グレース コンチネンタル ブラック 342016美品マーガレットハウエル☆リネン タータンチェックワンピース1ベージュ系美品 PLEATS PLEASE グラデーション ワンピース ハイネック 3