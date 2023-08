必ずプロフィールをご覧ください。

ブランド名★the 45 west collection

商品詳細

商品名★シャツ

詳細→

サイズ表記:★

【平置き採寸】(cm)

肩幅★41

身幅★43

着丈★73

袖丈★62.5

素人採寸のため多少誤差がございます。

状態★C

状態詳細→★襟に擦れあり。

S:新品未使用品

A:中古品ではあるが未使用に近い状態

B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態

C:目立った汚れやダメージが感じられる状態

D:汚れやダメージがひどい状態

ほとんど無いとは思いますが 素人検品のため汚れの見落としがある場合がございます。

ご理解の上ご検討よろしくお願いしたします。

《 素材 》

★画像参照

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

