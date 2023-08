ご覧頂きありがとうございます‪☆

プロフィールのご確認よろしくお願いします♪

♠︎ ブランド: Leilian レリアン ナイロンジャケット ナイロンコート トレンチコート フード

♠︎色 : カーキ

♠︎状態 : ナイロン素材なので分かりずらいですが、所々傷あり。クリーニング済

♠︎表記サイズ 11

⦿肩幅 39cm

⦿身幅 52cm

⦿着丈 93cm

♠︎素人の平置きでの採寸ですので、多少の誤差は御理解下さい

※スマホで撮影しておりますので

色合いなど実物とは若干異なる場合があります。

♠︎あくまで古着になります、よく確認していますが

どーしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方はご購入をお控え下さい。

【発送について】

♠︎平日は注文日もしくは翌日には発送させて頂いていますが

火、金、土日祝は発送しておりません。

土日祝に注文が入った場合は次の平日の発送となりますのでご了承ください。

気持ち良いお取引きができるように務めてまいります✿.•

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レリアン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

