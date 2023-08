【 開梱 設置?無料 】 完売品NIKE WOMENS AIR MAX 97 SE 新品未使用 スニーカー

新品未使用

サイズ 23

定価 20900円

スニーカーが増えすぎたので断捨離中です。

特徴

リアルレザーとシンセティックレザーは耐久性に優れ、オリジナルの滑らかで流れるような外観を維持します。

2回のみの使用で綺麗な状態ですが、サイズを間違えて購入したため出品します。

また、フルレングスのMax Airユニットが足元にソフトで快適なクッショニングを提供します。

また、ヒドゥンレーシングシステムは、その種の最初のものであり、合理的な外観を可能にする。

フォームミッドソールは、弾力性とクッション性を感じています。

ラバーソールは、耐久性のあるトラクションを追加します。

購入後のクレームなどはおやめください。

他サイトでも出品しているため突然削除する場合がございます。

自宅保管の為、完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮ください。

返品交換は一切受け付けておりません。

気になることがあればコメントよろしくお願いします。

トラブルを避けるため、評価が悪い方とは、お取引きしない場合があります。

その場合はコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

